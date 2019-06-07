Саутгейт прокомментировал поражение от сборной Нидерландов в Лиге Наций

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги полуфинального матча Лиги Наций против Нидерландов (1:3).

"Футбол этим вечером получился невероятным. Думаю, мы многому научились у такого высококлассного соперника. Они заставили нас решать такие проблемы, с которыми мы ранее не сталкивались. Мы создавали опасные моменты, но в итоге пропустили очень глупые голы. Второй пропущенный мяч просто надломил команду. Впрочем, мы уступили не из-за своей манеры игры, а из-за плохого исполнения и усталости", - приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, что англичане проиграли голландцам в овертаймах. Основное время матча завершилось ничьей 1:1, но затем команда "трёх львов" пропустила ещё два гола.

В матче за третье место сборная Англии в воскресенье сыграет с Швейцарией. Голландия в финале Лиги Наций сразится с Португалией.

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