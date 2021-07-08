Саутгейт прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота Дании

Теги англиягарет саутгейтданиярахим стерлинг

Саутгейт прокомментировал решение судьи назначить пенальти в ворота Дании

Фото инстаграм сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал оценку эпизоду с назначением пенальти в ворота Дании в полуфинальном матче Евро-2020.

Напомним, что арбитр Данни Маккели указал на "точку" после столкновения Рахима Стерлинга с Йоакимом Меле. Есть мнение, что англичанин "нырял" в том моменте.

"Я не видел эпизод с пенальти. Не знаю, что там произошло. Но ведь работает система VAR. Думаю, видеоассистенты всё проверили и согласились с решением арбитра", - приводит слова Саутгейта BBC.

Англия впервые в своей истории сыграет в финале Чемпионата Европы. Соперником "трёх львов" будет Италия.

Не пропустите: Стерлинг высказался о спорном пенальти в матче Англия - Дания. | http://soccernews.ru
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