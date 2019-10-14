Саутгейт прокомментировал ситуацию с походом Мэддисона в казино
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о скандале вокруг полузащитника национальной команды Джеймса Мэддисона.
Напомним, что игрок "Лестера" находился в казино, когда англичане проигрывали Чехии в матче квалификации Евро-2020. Ранее он покинул расположение "трёх львов" из-за болезни.
"Уверен, что Мэддисон извлечёт урок. Теперь он понимает, что когда ты находишься в Англии, твой образ жизни привлекает много внимания. Молодые игроки, вероятно, не осведомлены об этом. Я не люблю терять деньги, поэтому казино не место для меня", - цитирует Саутгейта Goal.com.
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