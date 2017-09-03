Саутгейт прокомментировал замену Стерлинга в матче против Мальты

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему он заменил Рахима Стерлинга в матче с Мальтой (4:0).

"У Стерлинга еще все впереди, он по-настоящему смелый футболист. Ему было тяжело уходить с поля, но он воспринял это профессионально. Креативным игрокам гораздо труднее, чем таким увальням, каким был я. Я просто останавливал соперников, а это куда легче.

Обыгрывать соперников один в один, причем на ограниченном пространстве - иногда это получается, иногда, как в первом тайме у Рахима - нет. Но он еще себя покажет" - приводит слова Саутгейта ВВС.

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