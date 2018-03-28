Саутгейт раскритиковал судейство матча с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не считает справедливым решение арбитра матча с Италией (1:1) использования ВАР в концовке встречи.

Напомним, что после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который спас итальянцев от поражения.

"Я рад, что это еще не Чемпионат Мира. Считаю, что поводом для использования ВАР является "ясная и очевидная" ошибка, но в этом случае это было не так. Это тот момент, который можно обсуждать весь день. Думаю, что у арбитра был хороший обзор, поэтому не считают, что в таких случаях нужен ВАР", - сказал он.

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