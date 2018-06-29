Саутгейт рассказал, что ему не понравилось в Калининграде

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признал, что ему понравилось в Калининграде.

Вчера в этом городе прошел матч англичан с бельгийцами, в котором Бельгия победила со счетом 1:0.

"Мы знаем, что болельщики приехали сюда с удовольствием. Что касается конкретно меня, то когда занимаешься командой, нет времени особо гулять. Но там, где я был, это и местные парки, и стадион, и гостиница, там мне понравилось. Нам не понравилось только проигрывать здесь. Но опыт нахождения в городе просто поразительный", - сказал он.

Читайте: Черышев: "Испания - фаворит в матче с Россией" | http://soccernews.ru