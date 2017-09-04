Саутгейт рассказал, кто мотивирует Харри Кейна совершенствоваться

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Саутгейт рассказал, кто мотивирует Харри Кейна совершенствоваться

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, кто мотивирует форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна совершенствоваться, информирует Goal.com.

По словам наставника "трёх львов", 24-летний нападающий стремится стать одним из лучших игроков в мире, ориентируясь на Криштиану Роналду и Лионеля Месси, и их бомбардирские показатели.

Стоит отметить, что Кейн в течение двух последних сезонов АПЛ становился лучшим бомбардиром турнира. 

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