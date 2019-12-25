Саутгейт рассказал о проблемах в игре сборной Англии

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Саутгейт рассказал о проблемах в игре сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о слабых сторонах в игре "трех львов".

"Полагаю, что в защите нас ждут серьезные испытания. Когда мы оборонялись как команда, у нас не возникало проблем. Они возникали, при быстрых контратаках на наши ворота.

Кроме того, у нас появлялись проблемы, когда соперники подавали угловые. Однако это было в играх с Чехией и Нидерландами, которые чертовски хороши на стандартах.

Нам нужно постоянно анализировать все сферы нашей игры. Если в целом посмотреть на команду и на опции, имеющиеся у нас в атаке, а потом посмотреть на другие линии, можно заметить, что там у нас много футболистов, которые не имеют стабильной практики в своих клубах", - приводит слова Саутгейта Sky Sports.

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