Саутгейт рассказал о проблемах в игре сборной Англии
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о слабых сторонах в игре "трех львов".
"Полагаю, что в защите нас ждут серьезные испытания. Когда мы оборонялись как команда, у нас не возникало проблем. Они возникали, при быстрых контратаках на наши ворота.
Кроме того, у нас появлялись проблемы, когда соперники подавали угловые. Однако это было в играх с Чехией и Нидерландами, которые чертовски хороши на стандартах.
Нам нужно постоянно анализировать все сферы нашей игры. Если в целом посмотреть на команду и на опции, имеющиеся у нас в атаке, а потом посмотреть на другие линии, можно заметить, что там у нас много футболистов, которые не имеют стабильной практики в своих клубах", - приводит слова Саутгейта Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12