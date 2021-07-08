Саутгейт рассказал об обратной замене Грилиша в матче с Данией
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил обратную замену хавбека Джека Грилиша в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 с Данией (2:1 доп.время).
"Джек в порядке, он всё понимает. Он был великолепен, когда вышел на поле. Но Дания перестроилась и отправила в атаку четырёх человек, поэтому нам понадобился дополнительный защитник. Я не хотел снимать с игры Стерлинга, потому что команде была нужна его скорость. Получилось, что мне пришлось выбирать между двумя парнями, которые совсем недавно вышли на поле", — цитирует Саутгейта Daily Mail.
В финале чемпионата Европы сборная Англии сыграет со сборной Италии. Матч пройдет 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.
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