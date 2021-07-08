Саутгейт рассказал об обратной замене Грилиша в матче с Данией

Теги чемпионат европыанглияджек грилишгарет саутгейт

Саутгейт рассказал об обратной замене Грилиша в матче с ДаниейФото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил обратную замену хавбека Джека Грилиша в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020 с Данией (2:1 доп.время).

"Джек в порядке, он всё понимает. Он был великолепен, когда вышел на поле. Но Дания перестроилась и отправила в атаку четырёх человек, поэтому нам понадобился дополнительный защитник. Я не хотел снимать с игры Стерлинга, потому что команде была нужна его скорость. Получилось, что мне пришлось выбирать между двумя парнями, которые совсем недавно вышли на поле", — цитирует Саутгейта Daily Mail.

В финале чемпионата Европы сборная Англии сыграет со сборной Италии. Матч пройдет 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

Также не пропустите: "Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии"

"Милан" выкупил Сандро Тонали у "Брешии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов