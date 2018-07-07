Саутгейт: "Роналду и Месси нельзя списывать со счетов"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что лучших игроков современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси пока рано списывать со счетов.
"Этот турнир мог не сложиться для них, но они по-прежнему величайшие игроки в мире. Нельзя их списывать со счетов. Впрочем, в мире есть потрясающие молодые игроки, которые заявляют о себе. Чтобы это сделать, нужно показывать себя на мировом уровне. Поэтому для Кейна ЧМ-2018 так важен. Забивать голы на мундиале - это другой уровень" - приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Напомним, что и Роналду со сборной Португалии, и Месси со сборной Аргентины вылетели с ЧМ-2018 по итогам стадии 1/8 финала.
Не пропустите: Липпи: "Роналду и Месси не провалились на ЧМ-2018, просто рождаются другие боги". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ
-
Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бразилия - Бельгия
Лента новостей
-
Корнеев рассказал, как Россия может обыграть Хорватию
-
Фирмино: "Нам еще сложно понять, что произошло, и в чем была наша ошибка"
-
В "Ювентусе" уверены в подписании Роналду
-
Краневиттер может продолжить карьеру в Италии
-
Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля
-
Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКА
-
Виллиан извинился перед болельщиками сборной
-
Витсель: "Бельгия сотворила историю"
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Сколари: "Неймар? Такого, как Пеле, никогда не будет"
-
Бекхэм и Ибрагимович заключили пари на исход матча Англия - Швеция
-
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией
-
Тите продолжит тренировать сборную Бразилии
-
Рыжиков имеет варианты продолжения карьеры в Европе и Китае
-
Главные новости дня: 6 июля
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дренте возобновил профессиональную карьеру
-
Гуардадо потроллил Неймара
-
Муслера извинился перед болельщиками сборной Уругвая