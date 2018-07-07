Саутгейт: "Роналду и Месси нельзя списывать со счетов"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что лучших игроков современности Криштиану Роналду и Лионеля Месси пока рано списывать со счетов.

"Этот турнир мог не сложиться для них, но они по-прежнему величайшие игроки в мире. Нельзя их списывать со счетов. Впрочем, в мире есть потрясающие молодые игроки, которые заявляют о себе. Чтобы это сделать, нужно показывать себя на мировом уровне. Поэтому для Кейна ЧМ-2018 так важен. Забивать голы на мундиале - это другой уровень" - приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что и Роналду со сборной Португалии, и Месси со сборной Аргентины вылетели с ЧМ-2018 по итогам стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Липпи: "Роналду и Месси не провалились на ЧМ-2018, просто рождаются другие боги". | http://soccernews.ru