Саутгейт: "Россию нужно уважать"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Колумбии, а также поделился мнением об игре российской сборной.
"Много разговоров о том, что мы попали в простую часть сетки. О том, что до финала мы не встретимся с главными фаворитами, в том числе теперь вылетела Испания. Но разве вылет фаворитов не говорит о том, что им противостояли сильные команды? Германия вылетела не просто так, ее обыграли достойные соперники. То же самое касается Испании. Если Россия ее выбила, нужно ее уважать. Но в любом случае мы даже не думаем, что будет после завтрашнего матча с Колумбией. Потому что Англия уже много раз была в такой позиции, и все эти преждевременные размышления ни к чему хорошему не приводили. Мы не хотим снова попадать в эту ловушку", - приводят слова Саутгейта российские СМИ.
Матч Колумбия - Англия состоится 3 июля и начнется в 21:00 мск.
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