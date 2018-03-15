Саутгейт: "Сборная Англии готовится к Чемпионату Мира в России"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он не обращает внимание на разговоры о бойкоте Чемпионата Мира в России.

"Конечно, это вопрос очень серьезный. Но моя работа заключается в подготовке команды. Мы готовимся к ЧМ-2018. Я не сомневаюсь, что мы должны делать именно это. Кроме этого нам необходимо планировать также и безопасность наших игроков", - цитирует Саутгейта The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Англия может отказаться от участия в финальной стадии Чемпионата Мира-2018 по политическим причинам.

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