Саутгейт: "Сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию"



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал информацию о возможном бойкоте Чемпионата Мира Великобританией.

"Был бы я фанатом, то поехал бы в Россию. Ранее я уже был в России и хорошо провел время. Впрочем каждый должен сам решить, что делать. Меня не волнуют слова министра иностранных дел. В прошлом году я был в России на Кубке Конфедераций. Тогда туда приехало 15 тысяч болельщиков из Чили. На стадионах была потрясающая атмосфера. Я будто побывал на Чемпионате Мира. Не знаю, какая ситуация будет в июне. Но сейчас ничего бы не остановило меня от поездки в Россию", – приводит слова Саутгейта BBC.

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