Саутгейт сравнил Роналду в "Манчестер Юнайтед" с Кантона

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Саутгейт сравнил Роналду в "Манчестер Юнайтед" с КантонаФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о том, какое влияние может оказать на молодых игроков присутствие Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Прочитав за эти годы о том влиянии, которое Кантона оказал на молодежь, когда переехал на "Олд Траффорд", могу сказать, что Роналду точно повлияет на молодых англичан в "Юнайтед". Кантона влиял на игроков одним лишь своим присутствием и желанием прогрессировать.

Я уверен, что то, как Роналду играет, живет, готовится, то, какую диету соблюдает, может стать лишь положительным примером для молодых игроков.

Они будут внимательно наблюдать и искать подсказки, чтобы понять, почему он стал таким игроком, и как ему удается так долго держать этот уровень", – сказал английский тренер.

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