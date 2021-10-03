Саутгейт сравнил Роналду в "Манчестер Юнайтед" с Кантона
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о том, какое влияние может оказать на молодых игроков присутствие Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"Прочитав за эти годы о том влиянии, которое Кантона оказал на молодежь, когда переехал на "Олд Траффорд", могу сказать, что Роналду точно повлияет на молодых англичан в "Юнайтед". Кантона влиял на игроков одним лишь своим присутствием и желанием прогрессировать.
Я уверен, что то, как Роналду играет, живет, готовится, то, какую диету соблюдает, может стать лишь положительным примером для молодых игроков.
Они будут внимательно наблюдать и искать подсказки, чтобы понять, почему он стал таким игроком, и как ему удается так долго держать этот уровень", – сказал английский тренер.
Также не пропустите: Пиоли высказался по поводу дня рождения Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Саутгейт сравнил Роналду в "Манчестер Юнайтед" с Кантона
-
Широков не считает "Спартак" фаворитом в матче с "Ахматом"
-
Клаудиньо признан лучшим игроком сентября в "Зените"
-
Директор "Фейеноорда": "Трансфер Тиля невозможен"
-
Пиоли высказался по поводу дня рождения Ибрагимовича
-
Сразу три игрока "Реала" получили травмы и пропустят следующий матч
-
Куман потерял поддержку почти всех игроков "Барселоны"
-
Андрей Шевченко может возглавить гранд шотландского футбола
-
Почеттино не знает сроков восстановления Рамоса
-
Кумана могут уволить несмотря на заявления Лапорты
-
Эдуар Сиссе назвал Неймара "сопляком"
-
Суарес объяснил свое празднование гола в ворота "Барселоны" жестом с телефоном
-
Фердинанд раскритиковал Сульшера за решение оставить Роналду в запасе
-
Гасперини лестно высказался о Миранчуке
-
Яя Туре готов возглавить "Барселону"
-
Анчелотти до сих пор не может спать из-за поражения "Шерифу"
-
Клопп ярко высказался о людях, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса
-
Хабиб рассказал об отношении Роналду к религии
-
Симеоне поделился мнением о "Барселоне" без Месси
-
Главные новости дня: 2 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18