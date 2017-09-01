Саутгейт сравнил Руни с Месси

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт расхвалил игру бывшего капитана национальной команды Уэйна Руни.

По словам наставника, решение капитана уйти из сборной должно раскрыть лидерские качества других игроков.

"Мы говорим об игроке масштаба Лионеля Месси. После ухода из сборной Джеррарда в 2014 году именно Руни должен был взять на себя большую ответственность. И в каком-то смысле остальным было проще спрятаться за его спиной. Теперь каждый должен взять на себя ответственность сам. Может ли Руни передумать перед чемпионатом мира? Мы когда-нибудь видели, чтобы игроки меняли свое решение? Да, видели", - сказал специалист.

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