Саутгейт: "Стерлинг был просто невероятен на протяжении всего матча"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал матч со сборной Чехией (5:0), в котором Рахим Стерлинг оформил хет-трик.
"На протяжении всего матча Стерлинг был невероятен.На этой неделе он такую же игру показывал на тренировках. Я рад за него. Этот вечер стал для него особенным. Он повзрослел, как личность. Он хчоет забивать, потому что у него срабатывает инстинкт. В этом матче мы увидели также двух молодых парней - Санчо и Хадсона-Одои", - сказал Саутгет.
Ранее стало известно, что Стерлинг посвятил свой второй забитый гол в этом матче 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии.
А еще: Хет-трик Стерлинга принес победу Англии победу над Чехией в отборе Евро-2020| http://soccernews.ru
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