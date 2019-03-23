 Саутгейт: "Стерлинг был просто невероятен на протяжении всего матча"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал матч со сборной Чехией (5:0), в котором Рахим Стерлинг оформил хет-трик.

"На протяжении всего матча Стерлинг был невероятен.На этой неделе он такую же игру показывал на тренировках. Я рад за него. Этот вечер стал для него особенным. Он повзрослел, как личность. Он хчоет забивать, потому что у него срабатывает инстинкт. В этом матче мы увидели также двух молодых парней - Санчо и Хадсона-Одои", - сказал Саутгет.

Ранее стало известно, что Стерлинг посвятил свой второй забитый гол в этом матче 13-летнему футболисту, умершему от лейкемии.

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