Саутгейт: "Уилшер не потерял шансы попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о шансах полузащитника "Арсенала" Джека Уилшера попасть в заявку "трёх львов" на Чемпионат Мира 2018 года.

"Ситуация с Уилшером сложная, но не думаю, что кто-то из игроков потерял шансы попасть в заявку. Бороться за попадание в заявку будут 30 или 31 игрок, и никто из нас не знает, что произойдёт в следующие восемь недель" - цитирует Саутгейта ESPN.

Отметим, что 26-летний Уилшер последний раз играл за сборную Англии на Евро-2016. Хавбек "канониров" получил вызов на мартовские матчи национальной команды, но из-за травмы был вынужден вернуться в расположение клуба.

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