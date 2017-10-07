Саутгейт в матче с Литвой доверит Батленду место в воротах

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд займет место в воротах сборной Англии в матче с Литвой.

"Я считаю, что Харт превосходно сыграл со Словенией. Это касается не только игры в воротах, Джо отлично вел игру всей команды. Батленд был терпелив, ждал своего шанса. Сейчас он в хорошей форме, а это отличная возможность проявить себя" - приводит слова наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Напомним, что сборная Англии уже обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2018.

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