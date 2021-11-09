Саутгейт внёс пять изменений в заявку сборной Англии на ноябрьские матчи

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Саутгейт внёс пять изменений в заявку сборной Англии на ноябрьские матчи

Фото инстаграм сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт в связи с травмами изменил итоговый состав команды на ближайшие игры.

Выбыли из заявки сразу четыре футболиста - Люк Шоу и Маркус Рэшфорд (оба - "Манчестер Юнайтед"), Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон") и Мэйсон Маунт ("Челси").

Приглашение в английскую сборную получил полузащитник "Арсенала" Эмил Смит-Роу. Для него это дебютный вызов.

Команда "трёх львов" 12 ноября сыграет с Албанией, а 15 ноября - с Сан-Марино. Оба матча пройдут в рамках квалификации ЧМ-2022.

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