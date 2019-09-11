Саутгейт высказался о матче сборной Англии с Косово

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал матч отборочного турнира Евро-2020 с Косово (5:3). Об этом сообщает ITV.



"Это была странная игра. Ошибки были очевидны в пропущенных голах. Однако я доволен тем самообладанием, которое показала моя команда.



Ошибки нужно исправлять, думаю, футболисты это и сами понимают", - сказал Саутгейт.

Сборная Англии набрала 12 очков в 4 матчах и возглавляет турнирную таблицу группы А.

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