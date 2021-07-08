Саутгейт высказался о победе Англии над Данией в полуфинале Евро-2020

Фото инстаграм сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча 1/2 финала Евро-2020 против Дании.

"Поддержка наших болельщиков стала огромным преимуществом. Они гнали нас вперёд в моментах, когда мы должны были пробиваться к воротам. В концовке всё было немного нервно, нам нужно было подержать мяч. Когда ждёшь выхода в финал так долго, как ждали мы, это неизбежно будет сидеть у тебя в голове", - цитирует Саутгейта BBC.

Англия победила Данию со счётом 2:1 благодаря голу Харри Кейна на 104-й минуте.

В финале Чемпионата Европы команда "трёх львов" сразится с Италией. Матч состоится 11 июля на "Уэмбли" в 22:00 мск.

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