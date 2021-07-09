Саутгейт высказался о сборной Италии перед финалом Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о сборной Италии в преддверии финального матча чемпионата Европы.
"Италия прекрасно играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, показывают прекрасный стиль. Им всегда трудно забивать.
Естественно, они заслужили быть в финале – на пути к нему они обыграли две топовые команды – Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных", – сказал Саутгейт.
Сборная Англии сыграет со сборной Италии 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.
Также не пропустите: Куман высказался о будущем Гризманна. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Манчини высказался перед финал Евро-2020
-
Мбаппе попал на обложку очередной части FIFA
-
Кудряшов отреагировал на уход Черчесова из сборной
-
Андрей Шевченко поделился ожиданиями от финала Евро-2020
-
Руй Кошта стал новым президентом "Бенфики"
-
Саутгейт высказался о сборной Италии перед финалом Евро-2020
-
Сарри высказался о назначении Моуринью в "Рому"
-
Главный тренер сборной Бразилии рассказал как будет играть против Месси в финале Кубка Америки
-
Джикия поблагодарил Черчесова за работу в сборной
-
Куман высказался о будущем Гризманна
-
Гвардиола разговаривал с Гризманном по поводу трансфера игрока в "Манчестер Сити"
-
Представители Лунева подтвердили трансфер игрока в "Байер"
-
Зидан определился со своим будущим
-
В Кремле отреагировали на слухи о возможном назначении иностранца на пост тренера сборной России
-
В "Спартаке" прояснили ситуацию с будущим Джикии
-
У ЦСКА появился конкурент в борьбе за Далберта
-
Стало известно, какую зарплату "Арсенал" предлагал Серхио Рамосу
-
1
Мутко рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
-
Харви Эллиот подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"
-
Роберто Карлос прокомментировал отставку Черчесова
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1