Саутгейт высказался о сборной Италии перед финалом Евро-2020

Теги чемпионат европыанглияиталиягарет саутгейт

Саутгейт высказался о сборной Италии перед финалом Евро-2020Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о сборной Италии в преддверии финального матча чемпионата Европы.

"Италия прекрасно играла последние пару лет. Мы внимательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. Они играют с большой отдачей, показывают прекрасный стиль. Им всегда трудно забивать.

Естественно, они заслужили быть в финале – на пути к нему они обыграли две топовые команды – Бельгию и Испанию, так что впереди нас ждет самый сложный тест из всех возможных", – сказал Саутгейт.

Сборная Англии сыграет со сборной Италии 11 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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