Саутгейт высказался о возможной работе с "Манчестер Юнайтед"

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Саутгейт высказался о возможной работе с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что он не планирует возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Я являюсь главным тренером сборной Англии и это большая честь для меня. Прошлый год стал для английского футбола лучшим за последние 28 лет. Мы вышли в полуфиналы Чемпионата Мира и Лиги наций. Многие матч Евро-2020 состоятся на "Уэмбли", но нам, конечно же, нужно туда пробиться.

Сейчас очень волнующее время, чтобы тренировать сборную. Не думаю, что мы достигли своего потолка. У нас еще есть куда расти. В жизни нужно заниматься тем, что приносит удовольствие. Я по-прежнему молодой тренер и провел еще меньше 200 матчей за карьеру. Я рад работать там, где нахожусь сейчас", - приводит слова Саутгейта Sky Sports.

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