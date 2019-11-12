Саутгейт высказался об исключении Стерлинга из состава сборной Англии

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Саутгейт высказался об исключении Стерлинга из состава сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, как принималось решение временно отстранить от работы с национальной командой вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

"Мы приняли решение не включать Рахима в состав на предстоящий матч. Одной из наших главных задач и сильных сторон была способность отделять клубные противостояния от национальной команды. К сожалению, эмоции от матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" всё ещё имеют место. Я думаю, что для команды будет правильным сделать так, как мы решили. С этим шагом согласился весь состав", - цитирует Саутгейта The Guardian.

Напомним, что за своё поведение Стерлинг наказан исключением из состава сборной Англии на матч квалификации Евро-2020 против Черногории.

Игрок "горожан" спровоцировал конфликт с защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом после прибытия в расположение "трёх львов".

Не пропустите: Стерлинга исключили из состава сборной Англии. | http://soccernews.ru
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