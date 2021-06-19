Саутгейт высказался после ничьи в матче против Шотландии на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после матча против сборной Шотландии (0:0) на Евро-2020.
"Мы огорчены этим вечером. Понимаем, что можем играть лучше. Должны отдать должное сопернику – они отлично защищались и показали качественную игру.
Мы в свою очередь не приложили достаточно усилий для победы. Мы знаем, что болельщики расстроены, однако сейчас мы должны идти дальше.
Харри Кейн был заменен из-за того, что мы нуждались в большем количестве рывков. Маркус Рэшфорд имел возможность дать нам это качество. Мы принимаем решения на основе того, что видим.
Вся команда должна посмотреть на себя, начиная с меня. Мы обязаны быть лучше. Мы сделали слишком мало для того, чтобы победить. Было мало ударов по воротам", – заявил Саутгейт.
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