Саутгейт вызвал Поупа, Триппьера и Кука в сборную Англии

Главный тренер штаб сборной Англии Гарет Саутгейт огласил список из 27 футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах с Голландией и Италией.

Вратари: Джо Харт ("Вест Хэм"), Джек Батленд ("Сток Сити"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").

Защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Джозеф Гомес ("Ливерпуль"), Харри Магуайр ("Лестер"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Алфи Моусон ("Суонси"), Киран Триппьер, Дэнни Роуз (оба – "Тоттенхэм"), Кайл Уокер, Джон Стоунз (оба – "Манчестер Сити").

Полузащитники: Джек Уилшер ("Арсенал"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Льюис Кук ("Борнмут"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Эрик Дайер, Деле Алли (оба – "Тоттенхэм"), Эшли Янг, Джесси Лингард (оба – "Манчестер Юнайтед"), Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана (все – "Ливерпуль").

Нападающие: Дэнни Уэлбек ("Арсенал"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер").

Матч Голландия - Англия состоится 23 марта. Поединок Англия - Италия пройдет 27 марта.

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