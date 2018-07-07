Саутгейт: "Я счастлив, что у Англии есть Пикфорд"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре голкипера Джордана Пикфорда и защитника Харри Магуайра.

2Пикфорд - практически идеальный вратарь по своим данным. Настоящий голкипер 21 века. Он умеет все - дело не только в реакции и собственно сэйвах. Пики очень хорошо читает игру, реагирует на ситуацию, ментально силен и уверенно себя чувствует, начиная атаки ногами. Я счастлив, что у Англии есть Пикфорд.

Я всегда верил в Магуайра. Даже тогда, когда он сам в себя не верил. Помню, в первой игре за сборную против Молдавии Харри очень боялся. Говорил, что думал только об одном: "Только бы не ошибиться, только бы не ошибиться"… С тех пор он стал другим футболистом. Не просто классным, а доминирующим. И в защите, и в атаке. Магуайр доказал, что готов к игре на самом высоком уровне" - приводят слова Саутгейта российские СМИ.

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