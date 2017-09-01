Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал вратаря Джо Харта лучшим среди голкиперов в своей стране.

Напомним, что сегодня англичане сыграют с Мальтой в отборочном матче чемпионата мира-2018.

"Я считаю, что Харт - наш лучший вратарь на данный момент. Со старта сезона прошло всего три матча, поэтому я не чувствую, что у других вратарей было время на то, чтобы сместить Джо с позиции номер один в сборной Англии", - сказал он.

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