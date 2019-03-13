Саутгейт ярко высказался об игре звезды "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает о результатах игры форварда "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде. Об этом сообщает The Telegraph.

"Рэшфорд планирует стать лучшим футболистов и посвятить себя этому. когда он забивает, он становится увереннее.

Осенью он все время был в основе, тогда он действительно хорошо сыграл", - сказал Саутгейт.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 26 матчах, отметившись 9 голами и 7 ассистами.

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