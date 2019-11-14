Саутгейт заявил о завершении конфликта между Стерлингом и Гомесом

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Саутгейт заявил о завершении конфликта между Стерлингом и Гомесом

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт объявил о том, что конфликт между игроками национальной команды Джо Гомесом и Рахимом Стерлингом исчерпан.

"Конечно, Стерлинг недоволен отстранением, я могу его понять. Но самое главное, что он с командой. Рахим - важная часть нашего проекта. Он доступен для игры, вернулся к тренировкам и работал превосходно, как и всегда. Так что для меня инцидент исчерпан", - приводит слова Саутгейта BBC.

Напомним, что после воскресного матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", который завершился победой "красных" со счётом 3:1, вингер "горожан" Стерлинг спровоцировал конфликт с защитником соперника Гомесом.

Инцидент завершился потасовкой, у игрока "Ливерпуля" остались следы драки на лице, а футболиста "Сити" исключили из заявки сборной Англии на матч квалификации Евро-2020 против Черногории.

Не пропустите: Стерлинг прокомментировал исключение из состава сборной Англии. | http://soccernews.ru
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