Саутгейту будет предложен новый контракт с увеличением зарплаты

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Саутгейту будет предложен новый контракт с увеличением зарплаты

Главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту будет предложен новый контракт с увеличением зарплаты, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, Футбольная ассоциация Англии довольна выступлением "трёх львов" на ЧМ-2018, в связи с чем решила продлить сотрудничество с наставником команды.

Напомним, что действующий контракт Саутгейта с ФА рассчитан до 2020 года, а его зарплата составляет 2,25 миллиона евро.

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