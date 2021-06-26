Саутгейту предложат тренировать сборную Англии до Евро-2024
Футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с главным тренером национальной сборной Гаретом Саутгейтом.
Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом. ФА намерена предложить специалисту новый договор, рассчитанный до завершения Евро-2024.
Саутгейт возглавляет "трёх львов" с 2016 года, под его руководством команда дошла до 1/2 финала ЧМ-2018.
На Евро-2020 Англия вышла из группы с первого места и в 1/8 финала сыграет с Германией.
Не пропустите: Фоден поделился мнением о Гарете Саутгейте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Холанд потратил 500 тысяч евро за несколько часов на отдыхе в Греции
-
В "Спартаке" ярко ответили на слухи об интересе "Зенита" к Максименко
-
1
Роналду прокомментировал достижение отметки в 300 миллионов подписчиков в инстаграме
-
Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020
-
"Бенфика" усилилась вингером "Монако"
-
Агент Дарбо отреагировал на информацию об интересе "Краснодара"
-
Бэйла зовут в МЛС
-
Газзаев - о сборной России: "ЧМ-2018 был случайностью?"
-
Пикфорд высказался о Нойере
-
Саутгейту предложат тренировать сборную Англии до Евро-2024
-
Главные новости дня: 25 июня
-
2
Паредес высказался об игре радом с Месси
-
"Зенит" интересуется форвардом сборной Польши
-
2
Карло Анчелотти высказался о жесте со вставанием на колено и расизме
-
Бэйл высказался в преддверии матча против Дании на Евро-2020
-
"Лацио" может обменять ключевого полузащитника на Артура из "Ювентуса"
-
Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией
-
Роберто Мартинес рассказал о состоянии сборной Бельгии перед матчем против Португалии
-
Лукаку высказался о Роналду в преддверии матча против Португалии на Евро-2020
-
Каспер Шмейхель лестно отозвался о сопернике перед матчем Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18