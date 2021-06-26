Саутгейту предложат тренировать сборную Англии до Евро-2024

Теги англиягарет саутгейт

Саутгейту предложат тренировать сборную Англии до Евро-2024

Фото инстаграм сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с главным тренером национальной сборной Гаретом Саутгейтом.

Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом. ФА намерена предложить специалисту новый договор, рассчитанный до завершения Евро-2024.

Саутгейт возглавляет "трёх львов" с 2016 года, под его руководством команда дошла до 1/2 финала ЧМ-2018.

На Евро-2020 Англия вышла из группы с первого места и в 1/8 финала сыграет с Германией.

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