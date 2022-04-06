Савич поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити"

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Савич поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Савича\Автор неизвестен

Черногорский защитник "Атлетико" Мадрид Стефан Савич прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Конечно, мы не рады – у нас была цель победить, поражения мы ненавидим. Но 0:1 в Манчестере – не такой уж и плохой результат.

При глубокой обороне очень сложно контратаковать. Мы провели две или три контратаки, и нам немного не хватило темпа, чтобы ими воспользоваться сполна.

Уверен, в Мадриде будет совсем другая игра", – сказал Савич.

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