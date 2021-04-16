Савич получил дисквалификацию на 4 матча
Фото: сайт УЕФА
Защитник "Атлетико" Стефан Савич получил дисквалификацию на 4 еврокубковые игры.
Напомним, что Савич получил красную карточку за удар Антонио Рюдигера в область солнечного сплетения в матче с "Челси" (0:1).
По сведениям Mundo Deportivo, дополнительная дисквалификация связана с тем, что после удаления игрок оскорбил арбитра.
Кроме того, "Атлетико" оштрафован на 10 тысяч евро за поздний выход команды после перерыва, а также на 14 тысяч евро за неподобающее поведение команды.
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|19
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14