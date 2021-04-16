Савич получил дисквалификацию на 4 матча

Теги атлетико мадридстефан савиччелсиантонио рюдигер

Савич получил дисквалификацию на 4 матчаФото: сайт УЕФА

Защитник "Атлетико" Стефан Савич получил дисквалификацию на 4 еврокубковые игры.

Напомним, что Савич получил красную карточку за удар Антонио Рюдигера в область солнечного сплетения в матче с "Челси" (0:1).

По сведениям Mundo Deportivo, дополнительная дисквалификация связана с тем, что после удаления игрок оскорбил арбитра.

Кроме того, "Атлетико" оштрафован на 10 тысяч евро за поздний выход команды после перерыва, а также на 14 тысяч евро за неподобающее поведение команды.

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