Савичев стал лучшим тренером ФНЛ в августе

Лучшим тренером ФНЛ в августе признан главный тренер "Торпедо" Николай Савичев. Его команда победила все 6 матчей и возглавила турнирную таблице, сместив "Химки". В выборе участвовала Футбольная национальная лига.



Болельщики же решили, что лучшим стал главный тренер "Чайки" Дмитрий Воецкий, за которого высказалось 24,7% проголосовавших. Савичев на второй позиции.

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