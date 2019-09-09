Савичев стал лучшим тренером ФНЛ в августе

Теги торпедо москва

Савичев стал лучшим тренером ФНЛ в августе

Лучшим тренером ФНЛ в августе признан главный тренер "Торпедо" Николай Савичев. Его команда победила все 6 матчей и возглавила турнирную таблице, сместив "Химки". В выборе участвовала Футбольная национальная лига.

Болельщики же решили, что лучшим стал главный тренер "Чайки" Дмитрий Воецкий, за которого высказалось 24,7% проголосовавших. Савичев на второй позиции.

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