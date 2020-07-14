Савин призвал РФС обратиться в правоохранительные органы расследовать смерть игрока "Локомотива"

Экс-игрок Евгений Савин, который на данный момент является ведущим ютуб-канала "КраСава" обратился к РФС с просьбой расследовать смерть 22-летнего футболиста "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.

"Я обратился в пресс-службу "Локомотива", чтобы мне объяснили и разъяснили ситуацию по Самохвалову, а также дали на диалог Василия Кикнадзе. Мне сказали, что расследование в клубе было проведено, никаких нарушений не было выявлено, семье помогли, а Василий Кикнадзе не будет со мной обсуждать какие-то финансовые вопросы, так как клуб считает, что они сделали максимум.

У Василия Кикнадзе есть более важные дела. Наверное, показать средний палец своим фанатам. Но суть не в этом. Я хочу, чтобы каждый из вас, кто посмотрел это видео, отправил своему другу, и мы своим резонансом спровоцировали расследование. Спровоцировали, чтобы РФС обратился в правоохранительные органы. Чтобы это расследование показало прежде всего семье Самохвалова, что же все-таки произошло на самом деле", - сказал Савин.

Ранее сообщалось, что клуб отказал матери умершего футболиста в покупке квартиры вдове сына.

Напомним, что Самохвалов ушел из жизни в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки и он упал. Врачи пытались спасти жизнь спортсмена, но им этого не удалось.

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