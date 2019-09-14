Савин раскритиковал РФС из-за женщины-арбитра

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Савин раскритиковал РФС из-за женщины-арбитра

Футбольный видеоблогер Евгений Савин подверг критике Российский футбольный союз.

Бывший футболист недоволен тем, что женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова до сих пор не получила возможность поработать в мужском футболе на высшем уровне.

"Помните выпуск про девушку-судью Настю Пустовойтову на моём канале КраСава? С того момента она отсудила финал женской Лиги Чемпионов (впервые в истории российского судейства). А вчера получила награду "рефери года" от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.

Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки!!! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу. Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги Чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд? Я понимаю, что "баба" должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться?" - написал Савин в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помните выпуск про девушку - судью ( Настю Пустовойтову ) на моем канале #КраСава ???? ⠀ С того момента она отсудила финал женской Лиги Чемпионов ( впервые в истории российского судейства ). А вчера получила награду «рефери года» от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти. ⠀ Уже почти во всех ТОП - чемпионатах судят девушки !!! НО ТОЛЬКО У НАС можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу ( смотреть 4 фото ). ⠀ Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги Чемпионов, а в России не получает ШАНСА двигаться вперёд ??? ⠀ Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться ??? ⚽️

Публикация от Savin Evgeny (@sava9)

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