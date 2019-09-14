Савин раскритиковал РФС из-за женщины-арбитра

Футбольный видеоблогер Евгений Савин подверг критике Российский футбольный союз.

Бывший футболист недоволен тем, что женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова до сих пор не получила возможность поработать в мужском футболе на высшем уровне.

"Помните выпуск про девушку-судью Настю Пустовойтову на моём канале КраСава? С того момента она отсудила финал женской Лиги Чемпионов (впервые в истории российского судейства). А вчера получила награду "рефери года" от IFDA из рук Фернандо Йерро и Франческо Тотти.

Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки!!! Но только у нас можно быть топчиком в Европе, а дома даже не понюхать ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу. Ребята из РФС, вас самих не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги Чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд? Я понимаю, что "баба" должна варить борщи на кухне, но может дадите ей подвигаться?" - написал Савин в инстаграме.

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