Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева "чпокнуть ЦСКА"
Известный футбольный видеоблогер Евгений Савин поделился забавной историей, произошедшей с ним во время подготовки одного из выпусков шоу "КраСава".
"Снимаю выпуск с Карпиным. И там была история, что он нашёл футболку, в которой ходил 30 лет назад. Она жёлтого цвета, а он сейчас тренирует "Ростов". Я говорю: "Георгич, давай на фарт. Надеваешь футболку, первый домашний матч". Они играли с ЦСКА. Я накануне пишу ему звуковое сообщение. Ищу "Валерий Георгиевич" в телефонной книжке. Пишу: "Георгич, привет, это Жека Савин. Сегодня ЦСКА, удачи. Футболку не забудь надеть. Всё, давай, чпокните ЦСКА. Супруге привет, фотку сделай мне потом обязательно в футболке, я её в инстаграм выставлю, бла-бла-бла...".
Отправляю, проходит время. Я думаю - блин, обычно отвечает. Тем более смотрю - они выиграли, Георгич должен был довольным быть, чего он не отвечает? Захожу в телефон - а я сообщение Валерию Георгиевичу Газзаеву отправил. Причём это было уже после выпуска про "Аланию", а я ему: "Чпокните ЦСКА, жене привет". Я так ржал! Мне кажется, он просто с ума сошёл. Мол, он убил меня в этом выпуске и ещё мне пишет какие-то звуковые. Причём я видел, что он прослушал. Я плакал", - рассказал Савин.
Напомним, что Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год, выиграв с ней 10 трофеев.
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