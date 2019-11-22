Савин рассказал о расточительности "Зенита"

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Савин рассказал о расточительности "Зенита"

Известный видеоблогер Евгений Савин привёл яркий пример того, как государственное финансирование нерационально тратится российскими топ-клубами.

"Бюджетные бабки в футболе - сто процентов зло. Мой канал вообще против того, чтобы государственные деньги шли в футбол. Я спросил у Медведева из "Зенита", в чём его, президента большого клуба, задача. Он сказал, что ищет, как деньги потратить.

Я говорю: "Вы взяли Маркизио с зарплатой 7 миллионов евро в год". Он отвечает: "Зато заиграл Оздоев". Ты понимаешь? Если бы ты взял диван за 7 миллионов евро, ты бы каждый день смотрел на него и думал: "Господи, зачем я купил диван за 7 миллионов евро? Это мои бабки!". А он говорит: "Зато стул заиграл", - сказал Савин.

В текущем сезоне "Зенит" лидирует в РПЛ по итогам 16 туров. Летом клуб потратил на трансферы 66,7 миллионов евро - больше всех в чемпионате.

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