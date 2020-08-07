Савин рассказал, сколько Галицкий вкладывает денег в "Краснодар"

Ведущий YouTube-канала "КраСава" Евгений Савин поделился информацией о финансовых вложениях Сергея Галицкого в "Краснодар".

"Галицкий вкладывает в клубную академию 8 миллионов евро в год. В клуб вкладывает от 50 до 70 миллионов. Создал парк в 100 гектаров. Построил стадион, академию, базу, все остальное", - сказал Савин.

Напомним, что "Краснодар" был основан в 2008 году. В следующем сезоне клуб сыграет в квалификации Лиги Чемпионов.

Читайте также: "Краснодар" отклонил предложение "Спортинга" по Вандерсону. | http://soccernews.ru