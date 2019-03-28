Савин выставил на аукцион манекен, который сбил Заболотный

Известный в прошлом футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин хочет продать манекен, который прославился благодаря тому, что его сбил на тренировке нападающий "Зенита" Антон Заболотный.

Вырученные деньги спортсмен намерен потратить на футбольную благотворительность. Стартовая цена лота - 10 тысяч рублей.

В текущем сезоне 27-летний Заболотный сыграл за "Зенит" 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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