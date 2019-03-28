Савин выставил на аукцион манекен, который сбил Заболотный
Известный в прошлом футболист, а ныне видеоблогер Евгений Савин хочет продать манекен, который прославился благодаря тому, что его сбил на тренировке нападающий "Зенита" Антон Заболотный.
Вырученные деньги спортсмен намерен потратить на футбольную благотворительность. Стартовая цена лота - 10 тысяч рублей.
За последние 4 года Зенит приобрёл 35 игроков / продал 15 / отдал в аренду 28 . Но ЭТОТ ТРАНСФЕР однозначно лучший и самый продуктивный . Я забрал с базы @zenit_spb МАНЕКЕН ЗАБОЛОТНОГО и в ближайшие сутки планирую его продать , а деньги потратить на футбольную благотворительность ( отчитаюсь за каждую копейку ) . Завтра в 23:59 подводим итоги аукциона ❗️ СТАРТОВАЯ ЦЕНА 10 000 т.р , КТО БОЛЬШЕ❓❓❓ #КраСава
В текущем сезоне 27-летний Заболотный сыграл за "Зенит" 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11