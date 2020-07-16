Савин за один день собрал огромную сумму для семьи умершего футболиста Самохвалова

Блогер Евгений Савин заявил, что удалось собрать 10 миллионов рублей для семьи умершего защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

"Спасибо вам. За один день мы собрали 10 миллионов рублей, и Тема с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы - одна большая футбольная семья", - написал Савин в инстаграме.

Напомним, что Самохвалов умер в возрасте 22 лет. Причиной стала сердечная недостаточность, возникшая во время пробежки.

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