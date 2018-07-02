Савиола: "Месси доказал, что в одиночку выиграть Чемпионат Мира невозможно"

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Савиола: "Месси доказал, что в одиночку выиграть Чемпионат Мира невозможно"Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Савиола встал на защиту капитана своей национальной сборной Лионеля Месси.

"Месси - лучший игрок в мире, но его выступление в России доказывает, что никто не может выиграть Чемпионат Мира в одиночку. Тем более это невозможно сегодня, когда футбол прогрессирует, и все команды детально изучают своих соперников, уже зная, как играть против них тактически. Один игрок не может выигрывать матчи и Чемпионаты Мира. Это также касается Неймара со сборной Бразилии и Португалии с Криштиану Роналду", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Погба расхвалил Месси. | soccernews.ru

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