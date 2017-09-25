Савиола начал тренерскую карьеру

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Савиола начал тренерскую карьеру

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Савиола решил начать тренерскую карьеру, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 35-летний специалист, который в настоящее время получает тренерскую лицензию категории PRO, возглавил одну из детских команд в Андорре.

По словам Савиолы, его целью является работа в клубах высших дивизионов.

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