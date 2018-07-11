Савиола прокомментировал выступление сборной Аргентины на ЧМ-2018

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Савиола высказался по поводу выступления своей национальной сборной на ЧМ-2018.

"Наша сборная, к сожалению, так и не нащупала ритм, не смогла найти свою игру. Турнир для неё получился совсем не таким, каким ожидали. Не хватило слишком многого. Нужно делать выводы и лучше готовиться к следующему мундиалю. Надеюсь, Аргентина вернётся в ряды фаворитов, как это было много раз в прошлом" - сказал Савиола.

Напомним, что "альбиселесте" с трудом пробились в 1/8 финала мирового первенства, где проиграли сборной Франции.

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