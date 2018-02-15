Савиола стал игроком мини-футбольной команды из Андорры

Теги хавьер савиола

Савиола стал игроком мини-футбольной команды из Андорры
Аргентинский нападающий Хавьер Савиола перешел в мини-футбольный андоррский клуб "Энкамп", сообщает L'Equipe.

Стоит отметить, что форвард проживает в Андорре уже около двух лет. В сентябре 2016 года аргентинец стал работать тренером молодежного состава клуба "Ордино".

36-летний Савиола за свою карьеру выступал за "Ривер Плейт", "Барселону", "Монако", "Севилью", "Реал", "Бенфику", "Малагу", "Олимпиакос" и "Верону". Сыграл 39 матчей за сборную Аргентины и забил 11 голов.

Не пропустите: "Барселона" интересуется молодым греком. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов