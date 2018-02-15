Савиола стал игроком мини-футбольной команды из Андорры



Аргентинский нападающий Хавьер Савиола перешел в мини-футбольный андоррский клуб "Энкамп", сообщает L'Equipe.

Стоит отметить, что форвард проживает в Андорре уже около двух лет. В сентябре 2016 года аргентинец стал работать тренером молодежного состава клуба "Ордино".

36-летний Савиола за свою карьеру выступал за "Ривер Плейт", "Барселону", "Монако", "Севилью", "Реал", "Бенфику", "Малагу", "Олимпиакос" и "Верону". Сыграл 39 матчей за сборную Аргентины и забил 11 голов.

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