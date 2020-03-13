Савиола высказался о нежелании российских футболистов уезжать в европейские клубы
Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Савиола поделился мнением о проблеме нежелания игроков из России выступать за границей.
"Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат Мира в 2018 году дал очень серьёзный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж.
Мне в голову сразу приходят фамилии Карпин и Мостовой. Это ребята с очень сильным характером. Они очень техничные. Думаю, в России и сейчас есть футболисты такого уровня. Просто они почему-то не уезжают из местного чемпионата. Так бывает. В Аргентине тоже раньше уезжали практически все футболисты, сейчас всё немного иначе. В каждой стране есть своя футбольная специфика. Очень важно, чтобы спортсмены набирали высокий класс в раннем возрасте, чтобы уезжать в Европу уже сильными, окрепшими игроками. Иначе велик риск остаться ни с чем", - сказал Савиола.
Напомним, что в испанской Примере, где аргентинец провёл большую часть карьеры, сейчас выступают два россиянина - Денис Черышев за "Валенсию" и Фёдор Смолов за "Сельту".
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