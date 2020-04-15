Сайт FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке

На сайте FourFourTwo появился рейтинг главных футбольных конфликтов в XXI веке.

На 44-м месте оказался конфликт "Манчестер Сити" и УЕФА из-за нарушений правил ФФП. Двумя строчками ниже издание рассказало о противостоянии агента Мино Райолы и "Манчестер Юнайтед". На 35 строчке оказался конфликт полузащитника Поля Погба и тренера Жозе Моуринью в "МЮ".

Первая десятка выглядит следующим образом:

10. Карим Бензема и Дидье Дешам в сборной Франции

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью

8. "Ньюкасл" и президент клуба Майк Эшли

7. Рой Кин и Патрик Виейра

6. Лотар Маттеус и Штефан Эффенберг

5. Николя Анелька и Раймон Доменек в сборной Франции

4. Рой Кин и Мик Маккарти

3. Макси Лопес и Мауро Икарди

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон

Весь рейтинг можно посмотреть здесь.

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