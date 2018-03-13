Сайт по продаже билетов на Чемпионат Мира 2018 завис почти сразу после начала работы

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Сайт по продаже билетов на Чемпионат Мира 2018 завис почти сразу после начала работы

Сайт по продаже билетов на Чемпионат Мира 2018, который пройдёт в России, завис спустя час после начала работы.

Сегодня в 12:00 по московскому времени стартовал очередной этап продажи билетов - в порядке живой очереди, однако пока далеко не многие смогли приобрести заветные тикеты.

Меньше, чем через час после начала работы, сайт завис, видимо, не справившись с наплывом желающих приобрести билеты. Почти два часа без изменения у всех "висит" надпись "Вы сможете получить доступ к сайту через: более часа". 

Также стоит отметить, что не все, из тех, кто попал на сайт в течение первого часа, смогли купить билеты, поскольку сайт постоянно выдавал разного рода ошибки.

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