"Сбербанк" покупает "Телеспорт". Ла Лигу теперь будут транслировать на Оkko

Фото: телеграм Оkko/Автор неизвестен

Как сообщает "Коммерсант", "Сбербанк" заключил предварительное соглашение о покупке компании TeleSport — крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России. В рамках сделки платформа "Okko Спорт", входящая в экосистему "Сбера", будет эксклюзивно транслировать матч испанской Ла Лиги.

"Не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договоренности существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах", — сказал вице-президент по корпоративному развитию "Сбера" Андрей Карташян.

Отмечается, что Петр Макаренко сохранит должность гендиректора TeleSport.

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